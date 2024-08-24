Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Gazze Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Gazze Üzerine Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bölgedeki gerginlikler üzerine gazetecilere önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, "Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği İsrail'in etkisi büyük. Uluslararası Ceza Mahkemesi de bu durumu yakından izliyor," şeklinde ifade etti.

ABD ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rolü

Bakan Tunç, şunları söyledi: "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısı, soykırım suçuyla ilgili yakalama kararı talep etmişti. Ancak, bu kişinin Amerika Birleşik Devletleri kongresinde ayakta alkışlanması, o kongre üyelerinin soykırıma ortak olduklarını tüm dünyaya ilan ediyor. Böyle bir durum, tarihe kara bir leke olarak geçecek."

Bu açıklamalar, uluslararası ilişkilerde yaşanan gerginliklerin ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin sorgulandığı bir dönemde gündeme geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi öncesi İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi öncesi İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi öncesi İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.