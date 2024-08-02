Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sert Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalara sert bir dille yanıt verdi. Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, böyle bir açıklamanın kabul edilemeyeceğini ifade etti.

İsrail'in İnsanlık Dışı Eylemleri

Tunç, "Filistin'de 40 bin masum sivili katleden soykırımcı İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a yönelik aşağılık açıklamalarını şiddetle kınıyorum." dedi.

Uluslararası Hukuk ve Adalet Vurgusu

Adalet Bakanı, "Savaş suçlusu caniler ve kandan beslenenler, ne Mustafa Kemal Atatürk'ün ne de Cumhurbaşkanımızın insanlık için verdiği mücadelenin anlamını kavrayamaz." diyerek, uluslararası hukuk önünde bu kişilerin hesap vereceğine inandığını belirtti. Tunç, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Filistinli kardeşlerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.