Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kamuda torpil iddiaları ve Can Atalay kararıyla ilgili açıklama

Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı’nın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, gündemdeki konulara ilişkin soruları cevapladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakan yardımcısıyla ilgili basında çıkan torpil iddialarına cevap verdi. Bakan Tunç, “Bakan yardımcımız hakkındaki iddiaları biz de takip ediyoruz. Kamuda torpil yapıldığına dair iddiaları kabul etmiyoruz. Bizim için tek ölçü liyakattir.” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekilleri, bakan yardımcıları ve bakanlara yönelik taleplerin olabileceğini belirtti. Bakan Tunç, “Bu taleplerin kararını verecek olan komisyonlardır. Taleplerin referansları, başka istekleri olabilir. Komisyonlar bu talepleri değerlendirirken, kişinin liyakatini göz önünde bulundurur. Bizim için tek ölçüt liyakattir.” dedi.

CAN ATALAY KARARI

Can Atalay’ın milletvekili seçilmesine ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararı Bakan Tunç’a da gündeme geldi.

İki yüksek mahkememiz arasında görüş farkı ortaya çıktı. Son verilen karar Yargıtay’ın vermiş olduğu karar" ifadelerini kullanan Tunç sürecin nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz şeklinde açıklamada bulundu.

Yargıtay’ın kararını değerlendiren bir diğer isim de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Yargıtay’ın anayasaya uygun davrandığını ve görevini yerine getirdiğini ifade etti. Uçum, Anayasa Mahkemesi’nin kaosa yol açtığını ve reforma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

HUKUKA AYKIRI KARARLAR VERİLDİ

Uçum, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru hakkını kötüye kullandığını, Yargıtay ve Danıştay’ı kendisine bağlıymış gibi davrandığını ve hukuka aykırı kararlar verdiğini iddia etti. “Tüm mahkemeler ihlal kararlarına isyan noktasına geldi.” dedi.

Uçum, Can Atalay hakkındaki kararıyla AYM’nin bir kriz yaratmaya çalıştığını öne sürdü. Anayasa Mahkemesi’nin değiştirilmesi gerektiğini savunan Uçum, “AYM’nin de her bakımından milli yargı mercilerimizden biri olarak faaliyet yürütmesi, batıcı ve neo-liberal sapmalardan tamamen kurtulması son derece önemlidir.” diye konuştu.