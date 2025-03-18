Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Kritik Açıklamalar: Terörle Mücadele Devam Edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısına yanıt vererek terörle mücadelenin süreceğini vurguladı. Af gündeminin bulunmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:00
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Kritik Açıklamalar: Terörle Mücadele Devam Edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK Elebaşı Öcalan'ın Çağrısını Değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın toplantısında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, ‘Silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder’ diyerek devletin kararlılığını vurguladı.

Öcalan'ın Çağrısına Bakış

Bakan Tunç, Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının örgüt içindeki gerekçelerin artık geçerliliğini yitirdiğini belirttiğini ifade etti. Tunç, ‘Devletin terörle mücadeleden vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu olamaz’ şeklinde konuştu.

‘Hedefimiz, ülkemizi terörden kurtarmaktır’ diye devam eden Tunç, toplumda büyük bir umut ve beklenti bulunduğunu da dile getirdi. “İnsanlar, artık buralarda terör olmasın, çocuklarımız kaçırılmasın diyorlar. Eğer çağrının muhatabı olumlu cevap verirse, Türkiye'de terör sonlandırılmış olacak” dedi.

Af Gündemi ve İyileştirmeler

Tunç, terör ile ilgili yargı süreçlerinde af gündeminin olmadığını, herhangi bir kişiye özel düzenleme ya da iyileştirmenin mevcut olmadığını vurguladı. ‘Gündemde genel affın bulunmadığını’ belirten Tunç, hasta hükümlülerin durumu hakkında sözler sarf etti.

‘Kovid-19 sürecinde sağlanan izinler geçerli’ diyen Tunç, bu uygulamadaki düzenlemelerin, af olarak yorumlanmasının yanlış olduğunu ifade etti. ‘Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmamak gerekiyor’ dedi.

Umut Hakkı ve Ceza İnfaz Rejimi

Bakan Tunç, ‘umut hakkı’ konusunun Türkiye'deki mevzuatta yer almadığını belirtti. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve koşullu salıverme süreleri hakkında bilgi verdi. ‘Şu anda bütün odaklanmamız gereken konu, terörün kendini feshetmesi’ ifadelerini kullandı.

İmralı'daki Şartlar ve İfadeler

Tunç, İmralı'da tecrit iddialarına karşı çıkarak, sağlık ve yaşam koşullarının mevzuata uygun olduğunu belirtti. Öcalan’ın çağrısında herhangi bir şart olmadığını ve muhatabın devlet değil, örgüt olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu’na Tepki

Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sarf ettiği ifadeleri eleştiren Tunç, bu tür kelimelerin CHP adına bir talihsizlik olduğunu söyledi. İmamoğlu’nun yargı süreçleriyle ilgili yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirttikten sonra, ‘Yargının yürüttüğü soruşturmalarla ilgili izlenim oluşturacak ifadeler kullanmak, milletimizin takdirine uygun değil’ ifadelerini kullandı.

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