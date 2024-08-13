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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mescid-i Aksa Açıklaması

Bakan Tunç, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınları sert bir dille kınadı ve uluslararası kuruluşları harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 20:39
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mescid-i Aksa Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Mescid-i Aksa'ya İlişkin Sert Açıklama

Yılmaz Tunç, İsrail'in Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadı. Tunç, bu durumu "Müslümanların mabedi, semavi dinlerin ortak değeri ve insanlığın mirası" olarak tanımladı.

"Bu Baskın Asla Kabul Edilemez"

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail kabinesinin bakanlarının da yer aldığı fanatik saldırganlar tarafından Mescid-i Aksa’ya polis gözetiminde düzenlenen baskını şiddet ve nefretle kınıyorum," dedi.

Tunç, sözlerine şöyle devam etti: "Müslümanların mabedi ve insanlığın ortak değeri olan Mescid-i Aksa’ya haince yapılan bu baskın asla kabul edilemez."

Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

Adalet Bakanı, uluslararası kuruluşların da İsrail'in insan haklarını ihlal eden eylemlerine karşı harekete geçmeleri için çağrıda bulundu. "Kandan ve gözyaşından beslenen İsrailli saldırganlar, tarihimize kara bir leke olarak geçmişlerdir. Tüm dünya, işgalci İsrail'in yaptığı soykırıma ve faşizan uygulamalarına karşı durmalıdır," değerlendirmesinde bulundu.

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