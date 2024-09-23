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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Şehit Polis Memuru İçin Taziye Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ümraniye'deki çatışmada şehit olan Şeyda Yılmaz için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:01
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Şehit Polis Memuru İçin Taziye Mesajı

Adalet Bakanı Tunç'tan Acı Kayba Taziye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen çatışmada şehit olan polisi memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Twitter Üzerinden Açıklama Yaptı

Tunç, sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda, "İstanbul'da görev esnasında çıkan çatışmada şehit olan polis memurumuz Şeyda Yılmaz'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralanan polis memurumuz Kürşat Hakkı Sarıtepe'ye acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ruhunun şad, makamının ali olması temennisinde bulunan Tunç, yaşanan bu acı olayla alakalı olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

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