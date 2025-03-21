Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Tokat'ta Çarpıcı Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Önemli Açıklamalar

Tokat’ta Katıldığı Artova Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan itibaren ilk 100 bine girecek öğrencilerin hukuk fakültelerine başvurabileceğini duyurdu. Bu yolla, Türkiye’nin en başarılı öğrencilerini yargı hizmetine kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Adalet Sarayları ve Hakim Savcı Sayısı

Bakan Tunç, adaletin etkinliğini artırmak için yeni adalet sarayları inşa ettiklerini vurguladı. Geçen yıl, 25 bin 695 hakim ve savcının, 13 milyon 900 bin karar verdiğini aktaran Tunç, geride kalan 11 milyon dosya ile mücadele etmek üzere çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Tunç, "Mahkeme sayısını artırmaya devam ediyoruz. Son 1,5 yılda 2 bin 623 yeni mahkeme kurarak toplam sayıyı 8 bin 632'ye çıkardık," dedi.

Yargıda Eğitim ve Kalite Artırma Çabaları

Tunç, hukuk fakültelerindeki eğitimin kalitesini artırmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti. 2025 YKS'den itibaren başarılı öğrencilerin hukuk fakültelerine yönlendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, avukatlık stajı ve hakim savcı yardımcılığı için yeni bir sınav sistemi getirildi.

Hukuk Reformları ve Gelecek Planları

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne dikkat çekerek, çeşitli alanlarda 264 hedef belirlediklerini ifade etti. Bu hedeflerin kanun gerektiren kısımlarını milletvekillerine sunmayı planladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Tokat'taki Artova Adalet Sarayı'nın temeli atıldı.