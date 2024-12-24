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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı Kabul Etti

Bakan Tunç, TBB'nin yeni başkanı Sağkan ile avukatlar için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:00
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı Kabul Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBB Başkanı Erinç Sağkan ile Bir Araya Geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Bu önemli görüşme, bakanlığın merkezinde gerçekleşti.

Görüşmede Önemli Konular Ele Alındı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağkan ile avukatlar için hayata geçirdikleri çalışmalar ve gelecekteki hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Ayrıca, genel kurulda güven tazeleyen Sağkan ve yönetimini kutlayarak, başarı dileklerini iletti.

Bakan Tunç, açıklamasında:
"Genel kurulda güven tazeleyen Sağkan ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyor, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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