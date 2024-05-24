Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "UAD'nin kararı Filistin’de akan kanı dindirmek adına önemli ancak yetersiz"

Bakan Tunç: UAD'nin kararı Filistin’de akan kanın dinmesi adına önemli ancak yetersiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze ve Refah'taki saldırılarına yönelik kararını değerlendirdi. Tunç, bu kararın Filistin’de akan kan ve gözyaşının dinmesi adına önemli bir adım olduğunu ancak yeterli olmadığını ifade etti.



UAD'nin Kararı ve Tunç'un Açıklamaları

Bakan Tunç, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlerle ilgili UAD'nin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını durdurması ve insani yardımların önünü açması gerektiğini belirtti. Tunç, "Uluslararası Adalet Divanının 7 Ekim’den bu yana Gazze ve Refah’ta soykırım yapan işgalci İsrail’in saldırıları durdurmasına ve insani yardımların önünün açılmasına yönelik verdiği karar, Filistin’de akan kan ve gözyaşının dinmesi adına önemli ancak yetersizdir." dedi.

İsrail'in UAD Kararlarına Uyması Gerekiyor

Bakan Tunç, İsrail'in UAD'nin aldığı kararlara en kısa sürede uyması gerektiğini vurguladı. "Yaklaşık 8 aydan bu yana 36 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 80 binden fazla Filistinlinin ise yaralanmasına neden olan barbar İsrail, işlediği savaş ve insanlık suçlarına son vermelidir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Tunç, demokrasiye ve insan haklarına inanan ülkeler ve uluslararası kuruluşların İsrail’in kararlara uyması noktasında harekete geçmesi gerektiğini belirtti. "İsrailli yetkililer, en kısa sürede hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır." diyerek, uluslararası toplumu bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Türkiye'nin Tavrı ve Mücadelesi

Türkiye'nin, İsrail’in saldırıları duruncaya ve İsrailli yetkililer cezalandırılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğini belirten Tunç, "Masum Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanlarında olmaya, dünyada hakkı ve adaleti savunmaya devam edeceğiz." dedi.



