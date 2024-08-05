Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uluslararası Mekanizmalar Filistin'de Etkisiz Kaldı

Adalet Bakanı Tunç, insan hakları eğitim programında uluslararası mekanizmaların etkinliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:49
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uluslararası Mekanizmalar Filistin'de Etkisiz Kaldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Önemli Açıklamalar

AK Parti'nin düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Programında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uluslararası mekanizmaların Filistin ve Gazze'deki sorunlara çözüm bulamadığını ifade etti. Tunç, bu mekanizmaların etkisiz kaldığını üzülerek gözlemlediklerini belirtti.

Yargı ve İnsan Hakları Üzerine Sunum

Bakan Tunç, AK Parti’nin insan hakları ve yargı alanında gerçekleştirdiği yeniliklere dikkat çekti. 22 yılda ses getiren değişimlerin yapıldığına vurgu yaparak, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun 1990 yılında kurulduğunu hatırlattı.

Uluslararası Mekanizmaların Rolü

Tunç, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası koruma mekanizmalarının etkilerini sorgularken, söz konusu mekanizmaların Filistin'deki ihlallere karşı ne kadar yetersiz kaldığını dile getirdi. Tunç, “Soykırım suçlusu bir kişinin ABD Kongresi'nde alkışlandığını görmek insanlık adına büyük bir utanç.” şeklinde konuştu.

Dijital Dönüşüm ile Yargı Reformu

Dijitalleşmenin yargı sürecini hızlandıracağına inandığını belirten Bakan Tunç, insanların haklarının ihlal edilmediği bir sistem hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne ilişkin görüşlerin alınması için bir platform oluşturduklarını duyurdu.

İnsan Hakları Eylem Planı

2024-2028 yıllarını kapsayan İnsan Hakları Eylem Planı'nın üçüncü aşamasının hazırlanmakta olduğunu ifade eden Tunç, reformların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Programın sonunda, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan kitap seti, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın tarafından Bakan Tunç’a hediye edildi.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!