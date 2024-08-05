Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uluslararası Mekanizmalar Filistin'de Etkisiz Kaldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Önemli Açıklamalar

AK Parti'nin düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Programında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uluslararası mekanizmaların Filistin ve Gazze'deki sorunlara çözüm bulamadığını ifade etti. Tunç, bu mekanizmaların etkisiz kaldığını üzülerek gözlemlediklerini belirtti.

Yargı ve İnsan Hakları Üzerine Sunum

Bakan Tunç, AK Parti’nin insan hakları ve yargı alanında gerçekleştirdiği yeniliklere dikkat çekti. 22 yılda ses getiren değişimlerin yapıldığına vurgu yaparak, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun 1990 yılında kurulduğunu hatırlattı.

Uluslararası Mekanizmaların Rolü

Tunç, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası koruma mekanizmalarının etkilerini sorgularken, söz konusu mekanizmaların Filistin'deki ihlallere karşı ne kadar yetersiz kaldığını dile getirdi. Tunç, “Soykırım suçlusu bir kişinin ABD Kongresi'nde alkışlandığını görmek insanlık adına büyük bir utanç.” şeklinde konuştu.

Dijital Dönüşüm ile Yargı Reformu

Dijitalleşmenin yargı sürecini hızlandıracağına inandığını belirten Bakan Tunç, insanların haklarının ihlal edilmediği bir sistem hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne ilişkin görüşlerin alınması için bir platform oluşturduklarını duyurdu.

İnsan Hakları Eylem Planı

2024-2028 yıllarını kapsayan İnsan Hakları Eylem Planı'nın üçüncü aşamasının hazırlanmakta olduğunu ifade eden Tunç, reformların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Programın sonunda, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan kitap seti, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın tarafından Bakan Tunç’a hediye edildi.