Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Tekirdağ Ziyareti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ ilindeki çeşitli ziyaretleriyle dikkat çekti. Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Tunç, burada Vali Recep Soytürk ve il protokolü tarafından karşılandı.

Valilik Ziyareti ve Anı Defteri

Bakan Tunç, anı defterini imzaladıktan sonra Vali Soytürk ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sonraki durağı Tekirdağ Adliyesi oldu. Burada Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ile bir araya geldi.

Baro ve Organize Sanayi Ziyaretleri

Adalet Bakanı'nın bir diğer durak noktası ise Tekirdağ Barosu oldu. Burada Baro Başkanı Egemen Gürcün ile görüşerek baronun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hayrabolu OSB'yi Ziyareti

Son olarak, Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Bakan Tunç, Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kağıtçı ile bir araya gelerek, burada bulunan firmaların faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

AK Parti Temsilcileriyle Birlikte

Bakan Tunç'a ziyaretleri sırasında AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş ve AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş eşlik etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kağıtçı'yla görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.