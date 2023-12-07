Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargı reformu hakkında konuştu: 1 ay ceza alan bile cezaevine girmeli!

Devam eden yargı reformu hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tunç kamuoyundaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen bir düzenleme beklentisinin olduğunu vurguladı. Suç işleyenin cezasını çekmesi gerektiğini belirten Tunç, denetimli serbestlik konusuna yönelik açıklamalarda bulundu.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu durumun cezasızlık algısını tetiklediğini belirterek, "Denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl değil de bir oran getirerek beşte bir olabilir, bu tabii ki milletvekillerimizin takdirindedir. Yani 1 ay cezası olan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç bu konunun katıldığı toplantılarda da dile getirildiğini aktarırken 2 yıl ceza kişilerde koşullu salınması konusunda dikkat çekti. Bu gibi durumlarda suç işleyen zanlının salıverilmesi yerine 9-9,5 ay cezaevinde kalmasının cezasızlık algısının yaratacağı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik bir adım olabileceğine dikkat çekti.

Adalet Bakanı Tunç'a yöneltilen sorulardan birisi de Nacho Sanchez Amor'un Osman Kavala ziyareti oldu. Tunç gelen bu soruya karşılık "AİHM'nin tavrı belli. Orada nasıl siyasi süreç ilerlediğini görüyoruz. Avrupa, yargı boyutu dışında tartışıyor." dedi.



Gezi olaylarında bir kalkışma hareketi durumun olduğunu belirten Tunç "Bağımsız Türk yargısının kararına saygı duyulmasını, olayın siyasileştirilmemesi gerektiğini belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.