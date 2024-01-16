Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık çalışmaları tamamlanmak üzere

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘Meslek İçi Eğitim Değerlendirme ve Önerileri Toplantısı'na Türkiye Adalet Akademisi’nde iştirak etti. Tunç, basın mensuplarının alınmadığı toplantının ardından hakim ve savcı adaylarının pratik eğitim gördüğü yerleri ziyaret ederek bilgi edindi. Tunç, akademinin bünyesinde bulunan Kanuni Kütüphanesi'ni de inceledi. Yaptığı incelemeler sonrası açıklama yapan Tunç, toplantıda akademide verilen eğitimler ve bundan sonraki planlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.





Tunç, Adalet Akademisi'nin adaletin güvenilirliği için kritik bir kurum olduğunu vurgulayarak, adalet dağıtıcılarının bu eğitimlere katılmasının çok mühim olduğunu söyledi. Akademinin iki ana misyonu olduğunu belirten Tunç, bunların birincisinin meslek öncesinde adaylara eğitim vermek, ikincisinin ise görev başındaki hakim, savcı ve diğer yargı çalışanlarına hizmet içi eğitim sunmak olduğunu kaydetti. Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde hakim ve savcıların birinci sınıf olmaları için Adalet Akademisi'nde en az 3 defa eğitim görmeleri gerektiğini getirdiklerini anımsatarak, bununla ilgili yönetmelik hazırlıklarının da sürdüğünü aktardı.

KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ YOLDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kanuni Kütüphanesi'nin inşaatının bittiğini belirterek, kütüphanenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapmayı planladıklarını ifade etti. Son 21 yılda büyük ilerlemeler kaydettiklerini dile getiren Tunç, "Şimdi önümüzde bir Yargı Reformu Strateji Belgemiz var. Bunun hazırlık çalışmaları da tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, oradaki hedefleri gerek yasamasıyla gerek yürütmesiyle gerek yargısıyla gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Mevzuatımızın daha da iyileştirilmesi anlamında önemli kanun değişiklikleri, önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin destekleriyle inşallah gerçekleşecek" dedi.