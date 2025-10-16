Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Adalet Bakanlığı, yargı teşkilatını güçlendirmek ve adalet hizmetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla uzun süredir beklenen dev personel alımını resmen duyurdu. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlar sonucunda tam 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak.

Başvuru Tarihleri

Adayların heyecanla beklediği başvuru takvimi netleşti. Hakim ve savcı yardımcılığı alımları için başvurular 4 Kasım 2025 Salı günü başlayacak ve 11 Kasım 2025 Salı günü sona erecek. Başvuruların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlanması gerekiyor.

Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için bir kez daha fırsat tanındı: 17 Kasım 2025 Pazartesi günü geç başvuru imkanı sağlanacak; ancak bu gün için sınav ücreti artırımlı olacak.

Sınav Takvimi

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayları, bilgi ve yetkinliklerini ölçecek sınavlar bekliyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlar iki gün boyunca dört ayrı oturumda yapılacak:

20 Aralık 2025 Cumartesi — Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi ve Adli Yargı Sınavı.

21 Aralık 2025 Pazar — Adli Yargı-Avukat Sınavı ve İdari Yargı Sınavı.

Adaylar, başvuru yaptıkları alanlara göre ilgili oturumlara katılacak.

Başvuru Ücretleri

Başvurunun geçerli sayılabilmesi için adayların belirtilen süreler içinde sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. ÖSYM, adayların katılacağı sınav sayısına göre kademeli ücretlendirme belirledi. Ücretler şu şekilde:

1 sınava katılan adaylar için: 1.300 TL

2 sınava katılan adaylar için: 1.950 TL

3 sınava katılan adaylar için: 2.700 TL

Adaylar, başvuru ekranında seçtikleri sınav türüne göre belirlenen ücreti, ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar veya ödeme kanalları aracılığıyla yatırarak başvuru sürecini tamamlayacaklar.