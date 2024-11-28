Adalet Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri: Kadın Hakim ve Savcı Sayısında Yüzde 407 Artış

Adalet Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kadın hakim ve savcı sayısında %407'lik bir artış yaşandığını belirterek, bu durumun adalet sistemindeki kadınların rolünün güçlendiğini gösterdiğini ifade etti.

CHP ve DEVA Partisi'nden Eleştiriler

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, mevcut iktidarın Anayasa'ya saygı duymadığını öne sürdü. Tezcan ayrıca, milletin zamanında sandıkta gereğini yapacağını dile getirdi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ise bilirkişilik alanındaki sorunlara dikkat çekerek, çelişkili bilirkişi raporlarının yargıya güveni sarstığını vurguladı.

Kadınların Yargıdaki Rolü Güçleniyor

Nilgün Ök, son 22 yılda yapılan reformlarla adalet sisteminin daha güçlü bir altyapıya kavuştuğunu belirtti. Kadın hakim oranının %37,50, kadın avukat oranının %46 ve kadın savcı oranının ise %15-16 seviyelerinde olduğunu ifade etti. Ök, "Kadınların güçlü bir şekilde var olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Cezaevleri ve Anayasa Üzerine Tartışmalar

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmadığını savunarak, cezaevlerinde hak ihlalleri yapıldığını iddia etti.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, adalet sisteminin insan kaynağı sorunu yaşadığını ve dijital yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yeni Anayasa ve Yargıda Gelişmeler

MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu, yeni bir anayasa yapma hedefinin öncelikli olduğunu aktararak, Türkiye'nin bunu başarma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, yargıya güvenin azaldığına dikkat çekerek, karar sürelerinin uzadığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.