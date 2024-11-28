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Adalet Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü: Yeni Anayasa Çağrısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 yılı bütçesi sunumunda yeni sivil Anayasa ihtiyacına vurgu yaptı ve yargı reformlarının önemini belirtti.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:28
Adalet Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü: Yeni Anayasa Çağrısı

Adalet Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, mevcut Anayasa'nın ülkenin gelişmişlik düzeyine ve toplum yapısına dar geldiğini belirterek, "Daha kapsayıcı ve kucaklayıcı sivil bir Anayasa'ya ihtiyacımız var," dedi.

Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında İnovasyonlar

Bakan Tunç, 2002 yılından bu yana hak ve özgürlüklerin daha iyi korunmasını sağlamak adına yapılan reformları ve ceza sisteminin caydırıcılığının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda 2004 yılında gerçekleştirilen düzenlemelerle toplumsal huzuru güçlendirecek bazı suçların cezalarını artırdıklarını ifade etti.

Yargı Süreçlerinin Hızlandırılması

Adalet Bakanı, İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'nda adliye birimleri kurarak yargı süreçlerini hızlandırmayı hedeflediklerini de duyurdu. Uygulama ile vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Çocuk Adaleti Sistemi ve Mağdur Hizmetleri

Bakan Tunç, çocuk adaleti sisteminin onarıcı adalet yaklaşımı ile yeniden yapılandırıldığını ve 171 adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü ile bugüne kadar 1 milyon 427 bin kişiye hizmet sunulduğunu açıkladı.

Tutuklama ve Ceza Reformları Üzerine Öneriler

Ceza adaleti sisteminin etkinliğine yönelik reformları sürdüreceklerini belirten Tunç, tutuklama tedbirinin yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı. "Suçun işleniş şekli bakımından tekrar değerlendirilmelidir," dedi.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Adalet Bakanı Tunç, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yargı sisteminde önemli yenilikler olduğuna dikkat çekti. 32 bin 332 uzlaştırmacının görev yaptığını ve toplam 1 milyon 784 bin 858 dosyada uzlaşma sağlandığını belirtti.

Yeni Anayasa İhtiyacı ve 2025 Yılı Bütçesi

Bakan Tunç, Anayasa'nın milletin ihtiyaçlarına tam olarak cevap veremediğini vurgulayarak, "Bu topraklar üzerindeki barış ve huzur arzumuzu tesis edecek bir toplum sözleşmesi olarak yeni Anayasa'ya dair çalışmaların gerekli olduğunu düşünüyoruz," dedi. Ayrıca, Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin toplam tutarının 280 milyar 275 milyon 802 bin lira olarak belirlendiğini aktararak, bütçenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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