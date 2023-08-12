Adalet Bakanlığı Cem Garipoğlu'nun mezarı için kararını verdi
İstanbul Bahçeşehir'de 14 yıl önce katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması hakkında başvuruda bulunarak flaş gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı'ndan şaşırtan açıklama gelirken neler yaşandığı hatırlatıldı.
2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından katledilmişti. Cinayetten 197 gün kaçan Garipoğlu, yakalanarak cezaevine gönderildi. Cem Garipoğlu 2014 yılında cezaevinde intihat etti. İntihardan 8 yıl sonra Garipoğlu aile Münevver Karabulut'un katledildiği odada poz verildi. Bu fotoğraf karesi Türkiye gündeminde yer alırken Garipoğlu'nun kaçırıldığına inanan baba Süreyya Karabulut, mezarının açılması için başvuruda bulundu.
MEZAR AÇILIMINA KARAR
Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini ve kaçtığı öne sürülürken Münevver Karabulut'un babası, avukatı Rezan Epözdemir aracılığı ile ilk suç duyurusunda bulunarak başvurusunu savcılığa iletti. Fakat gelen karar herkesi şaşırttı. ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ kanaat getirilerek ret kararı verildi.
DNA TESTİNDE UYUMLU ÇIKTI
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebine ret kararı gelirken Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profiline göre anne babasından alınan deney sonucunda yüzde 99.9 uyumlu oduğu bilgisi verildi.