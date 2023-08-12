Adalet Bakanlığı Cem Garipoğlu'nun mezarı için kararını verdi

14 yıl önce yaşanan cinayet günümüzde konuşulmaya devam ediyor. Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması hakkında karar belli oldu. Karabulut'un ailesi Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve naaşın ona ait olup olmadığının incelenmesini istendi. İşte şaşırtan karar...