Adalet Bakanlığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına müsaade etmedi!

Münevver Karabulut'u 14 yıl önce İstanbul'da katlederek öldüren Cem Garipoğlu hakkında açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Karabulut ailesi, kızalrını öldüren ve daha sonra intihar ettiği öne sürülen Cem Garipoğlu'nun mezarını açma talebinde bulundu. Söz konusu talep Adalet Bakanlığı'nca reddedildi.

İstanbul Bahçeşehir'de 14 yıl önce öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarını açılmasına yönelik sunulan talep onaylanmadı. Süreyya Karabulut’un ölmediğini iddia ettiği Cem Garipoğlu’nun bulunduğu mezarın açılmasına yönelik Adalet Bakanlığı'na başvurdu ancak Adalet Bakanlığı mezarın açılmasına onay vermedi.

Münevver Karabulut'un babası, Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmek yerine cezaevinden kaçtığını iddia ederek avukatı Rezan Epözdemir'in aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuş ve savcılık, asıl iddiayı "kovuşturmaya yer olmadığı" gerekçesiyle reddetmişti.





Cem Garipoğlu’nun bulunduğu mezarın açılması yönünde talebe red yanıtı veren savcılık, Biyolojik Araştırma Enstitüsü Adli Tıp Dairesi'nin yaptığı testlerin merhumun DNA profiliyle Garipoğlu'nun ebeveynlerinin DNA örneklerinin arasında yüzde 99,99'luk bir uyum gösterdiğini söylemişti.

İKİNCİ KEZ REDDEDİLDİ

Bu kararın ardından Karabulut ailesinin avukatlığını yapan Dr. Rezan Epözdemir, ret ilamına itiraz etti. Epözdemir'in yaklaşık 3 ay önce Yargıtay'a yaptığı itirazın sonucu açıklandı. Yargıtay'ın kararında Cem Garipoğlu’nun bulunduğu mezarın açılmasına ve hakkında kovuşturma yapılmaması gerekçesi yer aldı.

Her iki mahkemenin de şikayeti reddetmesi üzerine baba Süreyya Karabulut, yaptığı başvuruda, iki mahkemenin ret kararı verdiğini ve kararlara itiraz ederek Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını talep ettiğini söyledi.

Uzun zamandır beklenen kararın sonucu belli oldu. Süreyya Karabulut’un dilekçesinde yer alan talep, Adalet Bakanlığı'nın kararıyla reddedildi.