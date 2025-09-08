Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan yaklaşık 210 bin personelin kaderini belirleyecek banka promosyonu ihalesinde pazarlıklar son viraja girdi. Bakanlık ile banka arasındaki görüşmelerde rakamlar rekor seviyelere ulaşırken, on binlerce çalışanın gözü kulağı Ankara'dan gelecek kararda.

Teklifler 100 Bin Liranın Eşiğinde

Türkiye genelindeki adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Adalet Bakanlığı personelinin üç yıllık maaş ödemelerini kapsayacak promosyon süreci, son yılların en çekişmeli pazarlıklarına sahne oluyor. İhale maratonu, 18 Ağustos tarihinde kapalı zarf usulüyle başladı ve bankaların ilk teklifleri 35 bin TL ile 75 bin TL arasında değişti.

Bu süreçte en iddialı teklifi sunan Vakıfbank, teklifini önce 90 bin TL'ye kadar yükseltti. Bakanlık yetkilileri bu teklifi yetersiz bulunca müzakereler yeniden başladı. Yoğun görüşmeler sonucu bankanın son teklifini 97 bin TL seviyesine çektiği bildirildi.

Bakanlık kanadının hedefi ise daha yüksek: gelen son bilgilere göre, yetkililer masada 100 bin TL'nin üzerinde bir rakamda ısrar ederek personelin beklentisini karşılayacak tarihi bir anlaşma peşinde.

Anlaşma Sağlanırsa Ne Olacak?

Bakanlık ve banka arasında nihai mutabakat sağlanması halinde rekor promosyon anlaşması resmi imzalarla tescillenecek. Anlaşmanın ardından belirlenen banka, önümüzdeki üç yıl boyunca Adalet Bakanlığı personelinin maaş, ek ödeme ve diğer tüm finansal işlemlerini yürütecek.

İmzaların atılmasını takiben hazırlanacak ödeme takvimi çerçevesinde, 210 bin personelin tamamının hesabına promosyon ücretlerinin tek seferde ve peşin olarak yatırılması öngörülüyor.