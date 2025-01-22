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Adalet Bakanlığı'ndan 5 İlde İdare Mahkemesi Kurulması Kararı

Adalet Bakanlığı, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde ve Sinop'ta idare mahkemesi kurma kararı aldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 02:47
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 02:47
Adalet Bakanlığı'ndan 5 İlde İdare Mahkemesi Kurulması Kararı

Adalet Bakanlığı Tarafından 5 İlde İdare Mahkemesi Kurulmasına İlişkin Karar

Adalet Bakanlığı, yeni bir düzenlemeyle 5 ilde idare mahkemesi kurulmasını kararlaştırdı. Bu karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bitlis'te bir idare mahkemesi kurulacak ve yargı çevresi olarak 'Bitlis ilinin mülki sınırları' belirlenecek. Hakkari'de ise 1, 2, 3 ve 4. idare mahkemeleri ile bir vergi mahkemesi kurulacak ve yargı çevresi 'Hakkari ilinin mülki sınırları' olarak belirlenecek.

Ayrıca, Kırşehir, Niğde ve Sinop'ta da idare mahkemeleri kurulacak ve bu illerin mülki sınırları yargı çevresi olarak tanımlanacak.

Bu adımlar, yargı hizmetlerinin daha etkili bir şekilde sunulması amacıyla hayata geçirilmektedir.

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