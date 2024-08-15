Adalet Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a Yanıt: 'Suriye Aile Hukuku' İddiası Asılsız

Adalet Bakanlığı'ndan Açıklama

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından sosyal medya platformunda paylaşılan ve çeşitli hesaplarca alıntılanan "Suriye Aile Hukuku" kitabının aile mahkemelerine gönderildiği iddialarını yalanladı.

İddialar Asılsız

Bakanlık, yapılan açıklamada, böyle bir kitabın herhangi bir kurum veya kuruluşa gönderilmediğinin vurgulandığını belirtti. Ayrıca, Özdağ’ın daha önce paylaşıp sonradan sildiği bazı ifadelerin de gerçek dışı olduğunu ifade etti. Özdağ’ın, 'Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirme yapacağı' ve 'Suriyelilerin dava açma giderlerinin devlet tarafından karşılandığı' yönündeki açıklamaları da yalanlandı.

Soruşturma Başlatıldı

Bakanlık, bu tür asılsız paylaşımların halkı yanıltmaya yönelik olduğunu belirterek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Halkı Bilinçlendirme Uyarısı

Açıklamada, kamu barışını bozma potansiyeli taşıyan yanlış bilgilerin yayılmaması konusunda halka dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Bakanlık, dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.