Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adalet Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a Yanıt: 'Suriye Aile Hukuku' İddiası Asılsız

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Suriye Aile Hukuku' kitabının aile mahkemelerine gönderildiği iddiasını yalanladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 23:06
Adalet Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a Yanıt: 'Suriye Aile Hukuku' İddiası Asılsız

Adalet Bakanlığı'ndan Açıklama

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından sosyal medya platformunda paylaşılan ve çeşitli hesaplarca alıntılanan "Suriye Aile Hukuku" kitabının aile mahkemelerine gönderildiği iddialarını yalanladı.

İddialar Asılsız

Bakanlık, yapılan açıklamada, böyle bir kitabın herhangi bir kurum veya kuruluşa gönderilmediğinin vurgulandığını belirtti. Ayrıca, Özdağ’ın daha önce paylaşıp sonradan sildiği bazı ifadelerin de gerçek dışı olduğunu ifade etti. Özdağ’ın, 'Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirme yapacağı' ve 'Suriyelilerin dava açma giderlerinin devlet tarafından karşılandığı' yönündeki açıklamaları da yalanlandı.

Soruşturma Başlatıldı

Bakanlık, bu tür asılsız paylaşımların halkı yanıltmaya yönelik olduğunu belirterek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Halkı Bilinçlendirme Uyarısı

Açıklamada, kamu barışını bozma potansiyeli taşıyan yanlış bilgilerin yayılmaması konusunda halka dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Bakanlık, dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!