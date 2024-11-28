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Adalet Bakanlığı'nın 2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmeleri başladı. Komisyon başkanlığını Mehmet Muş yapıyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:38
Adalet Bakanlığı'nın 2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Başladı

2025 Bütçesi Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Komisyon toplantısına AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlık ediyor.

Görüşülecek Diğer Kurumlar

Komisyonda, yalnızca Adalet Bakanlığı'nın bütçesi değil, aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Türkiye Adalet Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ın bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da görüşülecek.

Basın ile İlgili Tartışmalar

Oturumun öncesinde basın mensuplarının komisyon üyelerinin ön kısmına alınmamasına yönelik muhalefet milletvekillerinden gelen tepkiler üzerine, Komisyon Başkanı Muş, “Yeni bir uygulama yok.” diyerek basın mensuplarının içeri alınmadığı iddialarını yalanladı. Bu açıklamadan sonra bazı CHP ve MHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Oturuma Ara Verildi

Tartışmaların ardından, Komisyon Başkanı Muş, oturuma ara verdi. Aranın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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