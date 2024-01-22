Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı

Adalet Bakanlığı, Sosyal Çalışmacı, Mühendis, Diyetisyen, Veteriner ve Fizyoterapist alanlarında toplamda 60 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu önemli alım için 29 Aralık 2023 tarihinde duyuru yapılmış olup, başvurular 15 Ocak 2024 tarihinde başlamıştır ve en geç 29 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecektir.

Alımlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B fıkrasına göre ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile gerçekleştirilecektir.

Başvuruda bulunacak adaylardan istenen belgeler arasında fotoğraflı özgeçmiş, yalnızca askerlikten muaf erkek adaylar için muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirildiklerine dair belge ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için denklik belgesi bulunmaktadır. Belgeler, pdf veya jpeg formatında e-Devlet üzerinden yüklenmelidir.

Başvuru sürecinde adayların KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanacak ve ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Kontenjan dağılımı ise 24 farklı şehirde gerçekleştirilecek olup, şehre göre kontenjan dağılımı detayları duyuruda yer almaktadır.





Başvuru için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacaktır. Önemli bir nokta olarak, başvuru yapacak adaylardan KPSS taban puan şartı istenmemekte; ancak, adayların 2022 yılında yapılan KPSS'den Lisans seviyesinde P3 puan türünden puan almış olmaları gerekmektedir.

Eğitim şartları da unutulmamalıdır; Sosyal Çalışmacı, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Fizyoterapist, Veteriner Hekim ve Diyetisyen kadroları için ilgili lisans programından mezun olunması gerekmektedir.

Başvurular, sadece elektronik ortamda,Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylar, bu adresten başvuru sürecine ulaşabilir ve detaylı adımları takip edebilirler. İlanın detaylarına ve başvuru şartlarına ilişkin daha fazla bilgiye ulaşmak için adaylar, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesini inceleyebilirler.

Bu önemli alım fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar, başvurularını belirtilen tarih aralığında gerçekleştirmelidirler.