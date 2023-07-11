Adalet Bakanlığı'ndan 5 yıl ceza indirimi! Temmuz af yasası ile yeni dönem!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, onbinlerce tutuklu ve ailesini bekleyen aflara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kongre Bütçe ve Planlama Komisyonu tarafından kabul edilen af ​​yasasının ayrıntılarını paylaşan Bakan Tunç, bir dizi soruyu yanıtladı.

GERİ DÖNMEYECEKLER





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen yeni yasa tasarında 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren, şartlı tahliyesine beş yıl ya da daha az süre kalmış COVID-19 hükümlüleri cezaevine geri dönmeyecek ve sürenin geri kalanında şartlı tahliye hakkına sahip olacaklardır.

Kapalı cezaevlerinde cezalarının belli bir bölümünü tamamlamış olan tutuklular, 31 Temmuz'a kadar sağlık durumlarının iyi olması halinde açık cezaevlerinden üç yıl erken tahliye edilebilecek. Ek olarak, cezalarının uzunluğuna bağlı olarak, bu mahkumlar, en az üç ay boyunca açık bir ıslahevinde kalmaları koşuluyla, üç yıl erken şartlı tahliye hakkına sahiptir.