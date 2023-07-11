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Adalet Bakanlığı'ndan 5 yıl ceza indirimi! Temmuz af yasası ile yeni dönem!

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Adalet Bakanlığı'ndan 5 yıl ceza indirimi! Temmuz af yasası ile yeni dönem!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yeni yasa tasarısının hükümlüleri derinden etkileyecek detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Peki; Temmuz 2023 Af Yasası kimleri kapsıyor, Covid tahliyesi (denetimli serbestlik) uzatıldı mı, işte tüm merak edilen detaylar..

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, onbinlerce tutuklu ve ailesini bekleyen aflara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kongre Bütçe ve Planlama Komisyonu tarafından kabul edilen af ​​yasasının ayrıntılarını paylaşan Bakan Tunç, bir dizi soruyu yanıtladı.

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Adalet Bakanlığı'ndan 5 yıl ceza indirimi! Temmuz af yasası ile yeni dönem

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen yeni yasa tasarında 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren, şartlı tahliyesine beş yıl ya da daha az süre kalmış COVID-19 hükümlüleri cezaevine geri dönmeyecek ve sürenin geri kalanında şartlı tahliye hakkına sahip olacaklardır.

Kapalı cezaevlerinde cezalarının belli bir bölümünü tamamlamış olan tutuklular, 31 Temmuz'a kadar sağlık durumlarının iyi olması halinde açık cezaevlerinden üç yıl erken tahliye edilebilecek. Ek olarak, cezalarının uzunluğuna bağlı olarak, bu mahkumlar, en az üç ay boyunca açık bir ıslahevinde kalmaları koşuluyla, üç yıl erken şartlı tahliye hakkına sahiptir.

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