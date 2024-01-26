Adalet Divanı'ndan İsrail'in soykırım yaptığı yönünde açılan davada karar açıklandı

Güney Afrika, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına soykırım suçunu işlediği iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açtı. Birçok hukuk uzmanı, Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze'deki askeri faaliyetlerine son vermesi için geçici tedbirler isteyeceğini öngörüyor. İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy ise, “Tabii ki mahkemenin, Güney Afrika’nın yönelttiği bu tamamen absürt suçlamaları kabul edilemez bulacağını bekliyoruz.” diye konuştu.

İSRAİL SOYKIRIM DAVASI NEDİR?

Güney Afrika, İsrail'in Gazze'de yaptığı askeri müdahaleyle 1948'de imza attığı Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi'ne aykırı davrandığını iddia ederek 29 Aralık'ta Uluslararası Adalet Divanı'na şikayette bulundu. Soykırım suçunu ispatlamak çok zor. Çünkü “soykırım amacı” insanları öldürmekten daha fazla eylem gerektiriyor. Bir devletin bir milli, etnik veya dini grubu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak istediği kanıtlanmalı. Güney Afrika'nın, İsrail'in niyetinin veya hareket tarzının başka bir şekilde açıklanamayacağını mahkemeye ikna etmesi lazım.

İSRAİL'İN SAVUNMASI NE?

İsrail Gazze'ye yönelik yürüttüğü saldırılarla ilgili olarak sivilleri hedef almadıklarını ve Hamas güçlerini hedef aldıklarını beyan ediyor.

ADALET DİVANI KARARINI VERDİ

Güney Afrika'nın, İsrail'e karşı Gazze'de soykırım yaptığı iddiasıyla açtığı dava, Uluslararası Adalet Divanı tarafından kabul edildi. Mahkeme, İsrail'in davayı reddetme talebini geri çevirdiğini ve soykırım suçlamasının esastan görüşüleceğini duyurdu. Mahkemenin hakimi, Güney Afrika'nın soykırım davasında haklı bir gerekçeye sahip olduğunu ifade etti.