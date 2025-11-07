Adana 1 Haftada 5 Kez Türkiye'nin En Sıcak Kenti Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana, son 1 haftada 5 gün sıcaklık rekoru kırdı ve 31 derecenin üzerine çıkarak ülkenin en sıcak kenti oldu. Sonbahar mevsiminde kentte yok denecek kadar az yağış düşerken, gelecek 1-2 hafta içinde de herhangi bir yağış beklenmiyor. Bu durum, kuraklığın giderek derinleşmesine neden oluyor.

Meteorolojik afetler arttı

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede iklim değişikliğinin boyutuna dikkat çekti. Başıbüyük şunları söyledi:

"1990’lı yıllardan itibaren iklim değişikliği çok daha kronik bir hal aldı. Artık bu yaşananları bir iklim krizi olarak ifade ediyoruz. Günümüzde artan hava, deniz ve kara trafiğinin yanı sıra insan faaliyetlerini de bir araya getirdiğinizde iklimde değişiklik küresel olarak krize ulaşmış durumda. Her gün artık geçmişe göre çok daha fazla sayıda meteorolojik afetlerin olduğunu görüyoruz"

2 milyondan fazla can kaybı

Başıbüyük, meteorolojik afetlerin yol açtığı kayıplara ilişkin şu bilgiyi paylaştı: "Meteorolojik afetlerin ortaya çıkartmış olduğu can ve mal kayıplarına baktığınızda son 50 yılda 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Son 50 yıl içerisinde depremlerde bu kadar insan hayatını kaybetmedi. Türkiye’nin diğer bölgelerinde de insanlar kendi bölgelerinde sıcak havayı hissediyorlar ancak Adana’da ciddi bir sıcaklık artışı var. Ortalama hava sıcaklığı Adana’da 2,5-3 derece arttı".

"Gelecek sene de bu felaketler ile karşı karşıya kalacağız"

Su kaynaklarının kurumasına vurgu yapan Başıbüyük, iklim verilerindeki artışı şöyle özetledi: "Deniz yüzey suyu sıcaklıkları arttı. Küresel olarak ciddi bir artış var. Ortalama hava sıcaklığı arttı. Ortalama hava sıcaklığı artışı 1,5 derecenin üzerine çıktı. 1,5 derece ortalama ancak kutuplarda bu rakam 3 derece. Daha önce hiç olmadığı kadar barajların, su kaynaklarının kuruduğu haberi var. Aslında biz her yıl anormal iklim olayları yaşıyoruz ama çok çabuk unutuyoruz. Bu sene bu sorun çok daha ciddi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kasım ayının ilk haftalarındayız ve Adana’da halen hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde. Meteorolojik verilere göre de Kasım ayında yağmur beklenmiyor. Muhtemelen bu olaylar böyle devam edecek, azalmayacak. Gelecek sene de bu felaketler ile karşı karşıya kalacağız."

Alışkanlıklar değişmediği sürece çözüm yok

Başıbüyük son olarak, Türkiye genelinde kuraklık haritasına ilişkin uyarıda bulundu: "Doğu Karadeniz civarında bir problem karşımıza çıkmıyor ancak Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz çok ciddi bir kuraklık ile karşı karşıya. Trakya bölgesi de kuraklık ile karşı karşıya. Akdeniz çanağı dediğimiz Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin hepsinde ciddi kuraklık problemi ve içme suyu problemleri var. Tüketim alışkanlıklarımız değişmediği sürece bu sorun ortadan kalkmaz".

