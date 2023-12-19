Adana Büyükşehir Belediyesi rüşvet operasyonunda 'estetik ameliyat' detayı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' operasyonu düzenleyen Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, belediye binası ve çok sayıda adrese şafak operasyonu yaptı. DHA'nın haberine göre, Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S. dahil 8 şüpheli gözaltına alındı. Belediye personelinin, reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları ve işbirliği yaptıkları firma sahiplerine ihaleden önce şartname gönderdikleri tespit edildi.



Ayrıca ihale sonrası sahte fatura keserek meblağı yüksek gösterdikleri ve fazla parayı aralarında bölüştükleri belirlendi. Bu şekilde belediyeye 58 milyon TL zarar verdikleri kaydedildi.

Öte yandan Mürüvet S.'nin, estetik ameliyat yaptırdığı ve bunun bedelini reklam firmasına fatura ettirdiği, diğer belediye personelinin de ev kirasını ve cep telefonunu reklam firmasına ödettirdikleri iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, adli tıptaki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldükleri bildirildi.