Adana Büyükşehir Belediyesi rüşvet operasyonunda 'estetik ameliyat' detayı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S., 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alındı. Mürüvet S.'nin, estetik ameliyat yaptırdığı ve bunun bedelini, kendisiyle işbirliği yapan bir reklam şirketine ödettirdiği öne sürüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi rüşvet operasyonunda 'estetik ameliyat' detayı
Yayın Tarihi:

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' operasyonu düzenleyen Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, belediye binası ve çok sayıda adrese şafak operasyonu yaptı. DHA'nın haberine göre, Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S. dahil 8 şüpheli gözaltına alındı. Belediye personelinin, reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları ve işbirliği yaptıkları firma sahiplerine ihaleden önce şartname gönderdikleri tespit edildi.

Ayrıca ihale sonrası sahte fatura keserek meblağı yüksek gösterdikleri ve fazla parayı aralarında bölüştükleri belirlendi. Bu şekilde belediyeye 58 milyon TL zarar verdikleri kaydedildi.

Öte yandan Mürüvet S.'nin, estetik ameliyat yaptırdığı ve bunun bedelini reklam firmasına fatura ettirdiği, diğer belediye personelinin de ev kirasını ve cep telefonunu reklam firmasına ödettirdikleri iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, adli tıptaki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldükleri bildirildi.

Öne Çıkanlar
Kerevize burun kıvıranlar tabak tabak yitecek! Elmalı kereviz yemeği ile sağlıklı bir akşam öğünü! Kerevize burun kıvıranlar tabak tabak yitecek! Elmalı kereviz yemeği ile sağlıklı bir akşam öğünü!
Çeyiz hazırlığı yapanlar izdiham yaratacak! Tencere tava, tabak çanak dev indirimle satılacak Çeyiz hazırlığı yapanlar izdiham yaratacak! Tencere tava, tabak çanak dev indirimle satılacak
En lezzetli 100 yemek arasına girdiler! İlk 10'un içinde tanıdık bir lezzet var En lezzetli 100 yemek arasına girdiler! İlk 10'un içinde tanıdık bir lezzet var
Çok Okunanlar
Erzincan ve Gümüşhane'de korkutan depremler: Peş peşe oldu! Erzincan ve Gümüşhane'de korkutan depremler: Peş peşe oldu! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Son Dakika Gelişmesi: ABD Askeri Uçağı Japonya'da Düştü! Son Dakika Gelişmesi: ABD Askeri Uçağı Japonya'da Düştü! Meral Akşener toplu istifalara karşı sessizliğini bozdu: Bu bir savaş ilanıdır! Meral Akşener toplu istifalara karşı sessizliğini bozdu: Bu bir savaş ilanıdır! Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: TIR, otomobile arkadan çarptı 6 yaralı var Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: TIR, otomobile arkadan çarptı 6 yaralı var Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'dan müjde: İstanbul-Ankara yolu 80 dakikaya iniyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'dan müjde: İstanbul-Ankara yolu 80 dakikaya iniyor