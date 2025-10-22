Adana Ceyhan'da İş Yerinde Silahlı Saldırı: İş Arkadaşı Öldü, Zanlı Yakalandı

Olayın Detayları

Adana'nın Ceyhan ilçesi Yalak Mahallesi'nde, bir şantiyedeki yemekhaneye giden Süleyman K. (23), annesi Cevriye K. (49) ve aynı yerde çalışan Şemsettin A. (57)'ye ateş açtı.

Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

İş arkadaşları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şemsettin A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılan Cevriye K. ise tedavi altına alındı.

Şüpheli Süleyman K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde annesini çalıştığı iş yerinde silahla yaralayıp iş arkadaşını öldüren zanlı yakalandı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.