Adana Çınarlı Mahallesi'nde 6. Kat Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Adana Seyhan Çınarlı Mahallesi'nde bir apartmanın 6. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:22
Adana Çınarlı Mahallesi'nde 6. Kat Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Adana Çınarlı Mahallesi'nde 6. kat yangını söndürüldü

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale etti

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde bir apartmanın 6. katında çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü.

Olayda can kaybı olmadı, ancak yangında maddi hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

ADANA’DA APARTMANIN 6. KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

ADANA’DA APARTMANIN 6. KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

ADANA’DA APARTMANIN 6. KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Defne'de Seyir Halindeki Opel Alevlere Teslim Oldu
2
Samsun Terme'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
3
Niğde D-750'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Bursa'da 4 SPA'ya Eşzamanlı Operasyon: 13 Kaçak Çalışan Yakalandı
5
Efeler’de Öğretmenlere Nurettin Topçu’nun Eğitim Felsefesi Anlatıldı
6
Yahyalı Ağcaşar Barajı'na 1.200 Fidan Dikildi
7
Hatay İskenderun'da Otluk Yangını Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi