Adana Çınarlı Mahallesi'nde 6. Kat Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Adana Çınarlı Mahallesi'nde 6. kat yangını söndürüldü

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale etti

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde bir apartmanın 6. katında çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü.

Olayda can kaybı olmadı, ancak yangında maddi hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

