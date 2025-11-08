Adana Çukurova'da Marketin Kasasından Cep Telefonu Çalındı

Adana Çukurova'daki bir marketin kasasından cep telefonu, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle çalındı; polis şüpheliyi arıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:45
Güvenlik kamerası görüntüleri olayın ayrıntılarını gösterdi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir markette, kasada bırakılan cep telefonunun çalınması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre, markete giren kimliği belirsiz şüpheli, market sahibinin başka bir işle meşgul olduğunu görünce, kasada duran cep telefonunu pantolonunun içine koydu ve marketten ayrıldı.

Telefonunu kasada göremeyen market sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda hırsızlık anını fark eden mağdur, durumu polise bildirdi.

Polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

