Adana Çukurova'da Marketin Kasasından Cep Telefonu Çalındı

Güvenlik kamerası görüntüleri olayın ayrıntılarını gösterdi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir markette, kasada bırakılan cep telefonunun çalınması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre, markete giren kimliği belirsiz şüpheli, market sahibinin başka bir işle meşgul olduğunu görünce, kasada duran cep telefonunu pantolonunun içine koydu ve marketten ayrıldı.

Telefonunu kasada göremeyen market sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda hırsızlık anını fark eden mağdur, durumu polise bildirdi.

Polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADANA’DA BİR MARKETİN KASASINDAN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.