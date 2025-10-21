Adana Çukurova'da Otomobilde Ölü Bulunan Kişi: 3 Gözaltı

Adana Çukurova'da bir araçta ölü bulunan İlyas Ünalan (54) ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı; vücutta darp izleri tespit edildi, cenaze Adli Tıp'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 21:56
Olayın Detayları

Adana'nın Çukurova ilçesinde, Toros Mahallesi 78172. Sokak'ta duran 01 YD 934 plakalı otomobilde hareketsiz halde bir kişi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin İlyas Ünalan (54) olduğu belirlendi. İlk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izleri tespit edildi.

Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından cenet, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltı ve Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, aynı aileden O.C, G.C ve N.C'yi gözaltına aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

