Adana D-400'de Tehlikeli Motosiklet Sürüşü: Çömelip Yatarak Gitti

Adana D-400 Karayolu'nda bir sürücünün motosikleti önce çömelip sonra yatarak sürdüğü tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:41
Adana D-400'de tehlikeli motosiklet sürüşü görenleri hayrete düşürdü

Adana'nın en işlek yollarından biri olan D-400 Karayolu'nda bir motosiklet sürücüsünün sergilediği tehlikeli hareketler, yoldaki diğer sürücüleri ve görenleri şaşkına çevirdi.

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde sürücünün önce motosikleti çömelerek sürdüğü, ardından durağan trafiğin ortasında motosikletin üzerine yatarak ilerlediği görülüyor. Sürücünün farklı pozisyonlarda aracı kullanması, yoldaki yoğun araç trafiğinde büyük tehlike oluşturdu.

O anlar saniye saniye kaydedildi

Diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden motosiklet sürücüsü, bir süre sonra gözden kayboldu. Olay anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler, trafikte dikkatsiz ve tehlikeli sürüşün yol açabileceği riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

