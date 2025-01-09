Adana'da 1 Milyon 800 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da, 1 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:49
Adana'da 1 Milyon 800 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu

Adana'da, gümrük kaçağı 1 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde kaçak ürün taşıyan bir panelvanı durdurdu.

Araçta Yapılan Aramada Büyük Miktarda Makaron Bulundu

Yapılan aramada 1 milyon 800 bin makaron bulundu. Ayrıca, operasyon sırasında 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadelede kararlı adımlar atan emniyet güçleri, halk sağlığını korumayı hedefliyor.

Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fiber Optik Dronlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Çığır Açıyor: 20 Kilometre Derinliğe Kadar Uzasan Teknoloji
2
İİT'den İsrail'in Provokatif Haritasına Sert Tepki
3
Başkanlık Siber Güvenlikte Orkestrasyon Sağlayacak
4
Akar, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Terörle Mücadeleye Dikkat Çekti
5
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihini Yaptı
6
Balkanların İzleri: Boşnaklar 60 Yıldır İstanbul'da Kültürlerini Yaşatıyor
7
Devlet Desteği ile Genç Gıda Mühendisi Besiciliğe Adım Attı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek