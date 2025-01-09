Adana'da 1 Milyon 800 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu

Adana'da, gümrük kaçağı 1 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde kaçak ürün taşıyan bir panelvanı durdurdu.

Araçta Yapılan Aramada Büyük Miktarda Makaron Bulundu

Yapılan aramada 1 milyon 800 bin makaron bulundu. Ayrıca, operasyon sırasında 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadelede kararlı adımlar atan emniyet güçleri, halk sağlığını korumayı hedefliyor.

Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.