Adana'da 1000 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir depodan 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olay, Seyhan ilçesindeki bir depoda meydana geldi.

Operasyon ve Gözaltı

Kaçakçılık faaliyetlerine yönelik istihbarat alan ekipler, belirlenen depoya yönelik operasyon düzenleyerek, inceleme gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalarda, iki varilde 1000 litre kaçak akaryakıt bulundu. Ekipler, akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili olarak 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da bir depoda 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.