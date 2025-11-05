Adana'da 105 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 105 bin paket taklit üretim kaçak sigara ele geçirildi; 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:58
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon düzenledi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.C. adlı şahsın kamyonet ile kente yüklü miktarda kaçak sigara getirdiği bilgisine ulaştı.

Polis, şüphelinin aracını takibe aldı ve kamyonetin önünü keserek durdurdu. Araçta yapılan aramada taklit üretim olduğu belirtilen toplam 105 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü E.C. ve yanındaki E.T. gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak sigara markasının Türkiye'de %2'lik pazar payı bulunduğu ve bunun yaklaşık 8 milyar TL tutarında vergi kaybına yol açtığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kamyonet sürücüsü tutuklandı, yanındaki diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

