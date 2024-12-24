Adana'da 1050 Litre Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Adana'da Sahte İçki Operasyonu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 1050 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte içki üretildiğini belirlediği Havutlu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1050 litre sahte içki ile birlikte, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, 2 kök Hint keneviri, av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 82 mermi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda, adreste bulunan şüpheli Serkan D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.