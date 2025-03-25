Adana'da 11 Yıl 15 Gün Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 11 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan Erol Atilla, polis denetiminde yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 10:52
Adana'da 11 Yıl 15 Gün Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 11 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü Erol Atilla, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen "huzur ve güven" uygulaması kapsamında, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, Erol Atilla'nın, "hırsızlık" suçundan arandığı belirlendi.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Yüreğir'deki bu uygulama, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

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