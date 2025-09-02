DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
48,05 0,42%
ALTIN
4.607,05 -0,22%
BITCOIN
4.535.077,97 -1,33%

Adana'da 12,5 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan Uyuşturucu Firarisi Yakalandı

Adana'da uyuşturucu ticaretinden 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K., Seyhan Gülbahçesi'ndeki hurda deposunda yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:56
Adana'da 12,5 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan Uyuşturucu Firarisi Yakalandı

Adana'da 12,5 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan Uyuşturucu Firarisi Yakalandı

Adana'da, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.K, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Operasyon ve yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.K'nin merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir hurda deposunda saklandığını tespit etti.

Depoya düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından T.K., cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
2
Manisa Demirci'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
3
Muğla'da Belediye Başkanının Ailesine Yanıcı Madde Atan 2 Şüpheli Yakalandı
4
Alışveriş Bağımlılığı Artıyor: Uzmanlar 'Tedavi Şart' Diyor
5
Afganistan'da 6 Büyüklüğündeki Deprem: Kunar'da Ölü Sayısı 900'e Yükseldi
6
Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar son haftada 154 kişiyi kurtardı
7
Sheinbaum: ABD ile Güvenlik Anlaşmasına 'Boyun Eğmemek' Koşuluyla Açığız

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar