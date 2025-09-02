Adana'da 12,5 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan Uyuşturucu Firarisi Yakalandı
Adana'da, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.K, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Operasyon ve yakalama
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.K'nin merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir hurda deposunda saklandığını tespit etti.
Depoya düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından T.K., cezaevine gönderildi.