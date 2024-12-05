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Adana'da 12 Milyon Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 12 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi, üç kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:49
Adana'da 12 Milyon Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu

Adana'da, bandrolsüz 12 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir depoya operasyon düzenledi. Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki depoya yapılan baskında, koliler içinde bandrolsüz 12 milyon boş makaron bulundu.

Tutuklamalar

Yapılan arama sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yetkililer, bu tür kaçakçılık eylemlerine karşı mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Adana'da bandrolsüz 12 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 3...

Adana'da bandrolsüz 12 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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