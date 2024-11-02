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Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali Başladı

Adana'da gerçekleştirilen festival, 250 sporcunun katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 12:56
Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali Başladı

Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali Bir Araya Getiriyor

Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali, bu yıl yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla kapılarını açtı. Festival, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle, Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe'de gerçekleştirildi.

Heyecan Dolu Etkinlikler

Festivalin ilk gününde her yaştan katılımcı, farklı kostümlerle atlayışlar gerçekleştirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikte, base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) gösterileri, hem sporcular hem de izleyiciler için büyük heyecan kaynağı oldu.

Genç Sporcuların Coşkusu

Aralarında yabancı sporcuların da bulunduğu etkinlikte, çocuklar ve yerel halk sporcuların yanı sıra kostümleriyle katılım gösterdiler. 8 yaşındaki Kıvanç Şimşek, örümcek adam kostümüyle yaptığı atlayışta, "İlk kez atlıyorum, çok eğlenceliydi. Atlayınca ayağın yere değmiyor, bir şey olacak gibi hissediyorsun ama çok güzel oluyor. Büyüyünce bu sporu yapmak istiyorum." dedi.

Festival Devam Ediyor

Festival yarın da sürecek ve sporcular farklı kostümlerle yeni atlayışlar gerçekleştirecek. Adana'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen bu etkinlik, yamaç paraşütü severler için geleneksel bir cazibe kaynağı olmaya devam ediyor.

Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali, yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla...

Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali, yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla başladı. Farklı kostümler giyen çocuklar ve vatandaşlar, sporcular eşliğinde atlayış yaptı.

Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali, yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla...

Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali, yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla başladı. Farklı kostümler giyen çocuklar ve vatandaşlar, sporcular eşliğinde atlayış yaptı.

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