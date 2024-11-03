Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali Tamamlandı

Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali Sona Erdi

Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali başarıyla tamamlandı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü ortaklığıyla gerçekleştirilen etkinlik, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe'de düzenlendi.

Heyecan Dolu Etkinlikler

Festivalin son gününde çeşitli etkinlikler ile birlikte, yaklaşık 250 sporcu etkinliğe katılım gösterdi. Aralarında yabancı sporcuların da bulunduğu katılımcılar, base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) gösterileriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yöresel Kıyafetler ve Kostümlerle Atlayışlar

Sporcular ve etkinliğe katılan vatandaşlar, yöresel kıyafet ve çeşitli kostümlerle gerçekleştirilen atlayışları ile festivale renk kattı. Bu gösteriler, katılımcılar ve izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı.