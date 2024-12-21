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Adana'da 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç, Sürücüyü Hayatından Etti

Adana'da 14 yaşındaki A.T.'nin kullandığı otomobilin çarptığı sürücü Ercan Tezkorkmaz yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:32
Adana'da 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç, Sürücüyü Hayatından Etti

Adana'da Feci Kaza: 14 Yaşındaki Çocuğun Yüzde Kullandığı Araç, Sürücüyü Öldürdü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 14 yaşındaki A.T. tarafından kullanılan bir otomobil, Ercan Tezkorkmaz adlı sürücüye ait araca çarptı. Kaza, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi.

Olaya göre, 14 yaşındaki A.T. yönetimindeki 80 DT 099 plakalı otomobil, önüne çıkan Tezkorkmaz'ın kullandığı 06 DT 5069 plakalı araca arkadan çarptı. Kazanın ardından, sürücü Tezkorkmaz otomobilin içinde sıkıştı.

Kazanın hemen ardından, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Tezkorkmaz'ın yapılan kontrolde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri, Tezkorkmaz'ı sıkıştığı yerden çıkararak, cenazesini Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri, kazaya karışan sürücü A.T.'yi gözaltına aldı.

Son olarak, kaza anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi, bu görüntüler olayın detaylarını aydınlatmaya yardımcı olacaktır.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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