Adana'da 14 Yaşındaki Çocukta Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'da 14 Yaşındaki Çocuğun Evi Silah ve Uyuşturucu ile Basıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde 6 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve 6 gram sentetik uyuşturucu bulunan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Operasyon Detayları

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı Mahallesi'nde yaptığı operasyonda, ruhsatsız silahların bulunduğu eve baskın düzenledi. Arama sırasında çekyatın ve yastığın içinde gizlenmiş olan 6 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 mermi ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına Alınma ve Tutuklama Süreci

Olayın ardından şüpheli Ö.A. (14) gözaltına alındı. Ö.A.'nın ailesiyle birlikte yaşadığı ve silahları, uyuşturucuyu sokakta bulup evde sakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.A., adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.