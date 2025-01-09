Adana'da 15 Bin Litre Sahte Zemzem Suyu Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 bin litre sahte zemzem suyu ve üretim ekipmanları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:50
Adana'da 15 Bin Litre Sahte Zemzem Suyu Ele Geçirildi

Adana'da 15 Bin Litre Sahte Zemzem Suyu Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen anlamlı bir operasyonda, 15 bin litre sahte zemzem suyu yakalandı. Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerinin birlikte yürüttüğü operasyon, ihbar üzerine Akkapı Mahallesi'ndeki bir depoda gerçekleştirildi.

Yapılan baskında, şişelenmiş sahte zemzem suyuna ek olarak, plastik variller ve üretimde kullanılan makineler de ele geçirildi. Bu durum, sahte ürünlerin piyasaya sürülme girişimlerine karşı atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Operasyon sonrasında, ele geçirilen ürünlerin ve ekipmanların bulunduğu depo, Seyhan Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Bu tür önlemlerle, vatandaşların sağlığını tehdit eden sahte ürünlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, şişelenmiş 15 bin litre sahte zemzem...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, şişelenmiş 15 bin litre sahte zemzem suyu ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, şişelenmiş 15 bin litre sahte zemzem...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, şişelenmiş 15 bin litre sahte zemzem suyu ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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