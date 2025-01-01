Adana'da 15 Yaşındaki Çocuk Silahla Ölü Bulundu

Adana'da Silah Kurbanı: 15 Yaşındaki Rafet Dinç Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi'nde yaşanan trajik olay, bölge halkını derinden sarstı. Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde, 15 yaşındaki Rafet Dinç, yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu.

Dün, bir vatandaşın yol kenarında hareketsiz yatan birini fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Dinç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan çalışmalarda, cesedin 15 yaşındaki Rafet Dinç'e ait olduğu ve silahlı saldırıya uğradığı saptandı. Dinç'in cenazesi, gerekli otopsinin ardından ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Tüm dikkatler, 15 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesine neden olan olayın aydınlatılmasına çevrilmiş durumda.