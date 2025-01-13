Adana'da 182 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Adana'nın Sarıçam ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 182 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dağcı Mahallesi'nde bir depoda atık ve yanık yağlardan kaçak akaryakıt üretildiğini tespit etti.

Hızla harekete geçen ekipler, ulaşımı zor olan bataklık alan çevresinde yer alan depoya operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde, depodaki tanklarda 182 bin litre kaçak akaryakıt bulunduğu belirlendi.

Operasyon sonucunda kaçak akaryakıtla bağlantılı olarak İlhami A. (38) gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Adana'da bir depoya yapılan operasyonda 182 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da bir depoya yapılan operasyonda 182 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.