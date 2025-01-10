Adana'da 19 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da, 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma operasyonu ile yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:34
Adana'da 19 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da Firari Hükümlü Operasyonu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon ile yakalandı.

Operasyonun Detayları

Jandarma, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik titiz çalışmalarını sürdürmekteyken, bu operasyon kapsamında daha önce hapis cezasına çarptırılan hükümlüye ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan takip sonucunda, firari hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından hemen cezaevine teslim edildi. Bu olay, Adana ilinde yasaların ne denli etkin bir şekilde uygulandığını bir kez daha ortaya koydu.

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