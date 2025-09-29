Adana'da 1980 Uyuşturucu Hap Bulunan Araçta 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da 1980 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Seyhan'da narkotik operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, narkotik ekipleri durdurdukları araçta 1980 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayalıbağ Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yaptı.

Aramada, otomobilin torpido gözü ve bagajındaki hoparlöre gizlenmiş halde toplam 1980 uyuşturucu hap bulundu.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan A.S. (41) ve A.Y. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.