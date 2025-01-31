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Adana'da 2.5 Milyon Makaron Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

Adana'da bir panelvanda 2,5 milyon makaron ele geçirildi, 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:29
Adana'da 2.5 Milyon Makaron Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

Adana’da Kaçakçılık Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 2 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 zanlı gözaltına alındı, bunlardan 4’ü tutuklandı.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-400 kara yolunun Merkez Sarıçam ilçesi mevkisinde gerçekleştirdiği uygulama sırasında bir otomobilin aynı güzergahtan üst üste geçmesini fark etti. Ekipler, bir panelvanın bu otomobili takip ettiğini belirledikten sonra, "dur" ihtarına uymayan sürücülerin kaçtığını gördü.

Hızla harekete geçen ekipler, Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi yakınında otomobil ve panelvanı silahla havaya uyarı ateşi açarak durdurdu. Otomobilin sürücüsü Alican B. (28) ve panelvanın sürücüsü Masum D. (28) ile araçlarındaki Umut Ö. (30) ve Ferhat K. (29) gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzeme ve Gözaltına Alınan Diğer Şahıslar

Panelvanda gerçekleştirilen aramada 2 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Makaronların sahibi olduğu iddia edilen Abdullah Ş. (32) de gözaltına alındı.

Şüphelilerden Alican B'nin "kasten yaralama" suçundan hakkında yakalama kararı olduğu, Umut Ö'nün ise "yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Tutuklama Süreci

Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Alican B, Umut Ö, Masum D. ve Ferhat K. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Abdullah Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da bir panelvanda 2 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına...

Adana'da bir panelvanda 2 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Adana'da bir panelvanda 2 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına...

Adana'da bir panelvanda 2 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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