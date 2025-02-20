Adana'da 2,800 Litre Sahte İçecek Ele Geçirildi

Adana'da Büyüyen Sahte İçki Problemi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı başarılı bir operasyon neticesinde gerçekleşti.

Operasyonun Detayları

İlgili ekipler, sahte içki üretildiğinden şüphelendikleri bir eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen aramalar sonucunda, 2 bin 800 litre sahte içki bulundu. Polis, evdeki şüpheliyi gözaltına aldı.

Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini belirterek, sahte içkinin sağlık açısından yaratabileceği tehlikelerin altını çizdi.